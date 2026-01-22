Chi si rivede! Dopo quasi 3 anni di assenza, riecco Totti all'Olimpico per la Roma
C'è una presenza di rilievo sugli spalti dell'Olimpico per la partita tra Roma e Stoccarda, sfida valevole per la 7^ giornata della Fase campionato di Europa League. Presente infatti Francesco Totti ad assistere a una partita della Roma in presenza e non è una notizia scontata, considerando che non accadeva da quasi 3 anni.
L'ultima volta in cui Totti era stato avvistato sugli spalti dello stadio capitolino, infatti, era stata per un'altra sfida europea come Roma-Bayer Leverkusen dell'11 maggio 2023, sfida d'andata della semifinale di Europa League, che avrebbe visto i giallorossi di Mourinho vincere 1-0 contro le Aspirine e poi superare il turno, prima della delusione nella finale contro il Siviglia, con il contestato arbitraggio di Taylor.
Le formazioni ufficiali di Roma-Stoccarda.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav.