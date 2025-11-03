Chiellini nuovo consigliere federale, il Genoa pensa a De Rossi: le top news delle 18

Giorgio Chiellini è stato eletto nel pomeriggio come consigliere federale in quota Lega Serie A. Il Director of Football Strategy della Juventus, di fatto, ha preso il posto di Francesco Calvo che si era dimesso dopo l’addio alla Juve, e completa il consiglio con Simonelli (presidente componente di diritto), Marotta (Inter) e Campoccia (Udinese). Sia Carnevali (Sassuolo) sia Sticchi Damiani (Lecce), che erano gli altri candidati, si sono defilati avallando l’elezione di Chiellini.

Juventus in campo alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Kenan Yildiz lavora in gruppo, mentre sono assenti gli infortunati Kelly, Bremer, Cabal, Pinsoglio e Milik.

Stasera il Genoa scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per cercare di abbandonare l'ultimo posto in classifica. In panchina ci saranno Roberto Murgita e Domenico Criscito mentre dall'altra parte la società è alla ricerca di un profilo che possa sostituire Patrick Vieira con cui è stato risolto il contratto in settimana dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese. La situazione è in continuo divenire ma la società sembra essere orientata sempre di più su Daniele De Rossi. Secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso l'ex capitano della Roma e tecnico giallorosso. L'allenatore potrebbe firmare un contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza. La Fiorentina prosegue i contatti con Paolo Vanoli, tecnico ex Torino, adesso in pole. Sullo sfondo il ritorno di Raffaele Palladino, pista che non sembra però essersi scaldata, e profili alternativi come ad esempio quello di Roberto D'Aversa. Per quanto riguarda la direzione sportiva, il nome più caldo in questo momento è quello di Gianluca Petrachi, dirigente che nel suo passato da calciatore ha condiviso spogliatoi sia con l'attuale dt Roberto Goretti che con il possibile tecnico Paolo Vanoli.