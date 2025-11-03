Dal Genoa al Genoa: De Rossi può ripartire dalla squadra che gli è costata il posto a Roma

Da una parte la squadra in campo nel posticipo di Serie A, dall'altra la ricerca di un nuovo allenatore che potrebbe essere arrivata alle battute finale. Sulla panchina del Genoa, in campo alle 18.30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ci saranno Roberto Murgita e Domenico Criscito. Ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la scelta sul nome che prenderà il posto di Patrick Vieira, con cui è stato risolto il contratto in settimana dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese.

La situazione è in continuo divenire ma la società sembra essere orientata sempre di più su Daniele De Rossi, con l'ex capitano e allenatore della Roma che potrebbe firmare un contratto fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza.

La curiosità, qualora davvero si dovesse davvero concretizzare l'ipotesi De Rossi, risiede nel fatto che l'ultima gara da allenatore della Roma risale proprio a... Marassi. Era il 15 settembre 2024, De Rossi era uscito dal terreno di gioco del Ferraris dopo essere stato espulso nei minuti finali di Genoa-Roma (terminata 1-1), senza sapere che quella sarebbe stata la sua ultima panchina con i giallorossi. Pochi giorni dopo, infatti, arriverà l'esonero e il conseguente insediamento di Ivan Juric. Adesso, il cerchio per De Rossi potrebbe chiudersi. Ripartendo proprio da dove aveva lasciato..