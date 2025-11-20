Perez: "Ogni madridista che entra al Bernabeu deve sentirsi parte di qualcosa di speciale"

L’impatto del nuovo Santiago Bernabeu continua a essere al centro del dibattito, soprattutto dopo la storica partita NFL disputata domenica scorsa, che ha riportato l’iconico impianto al centro della scena internazionale. In un’intervista concessa a GQ, il presidente del Real Madrid Florentino Perez è tornato sull’argomento, sottolineando la visione che guida il progetto: “Ogni madridista che entra al Bernabéu deve percepire di far parte di qualcosa di unico. La tecnologia ci consente proprio questo: migliorare ogni interazione e rafforzare il legame emotivo con i nostri tifosi”, ha spiegato.

Perez ha poi anticipato uno dei progetti più innovativi in cantiere, ossia un’esperienza immersiva in realtà virtuale che permetterà a chiunque, da qualsiasi parte del mondo, di vivere una partita come se fosse sugli spalti: “Sarà la cosa più vicina alla presenza reale allo stadio. Un ambiente in cui si potranno provare emozioni e sensazioni prima impossibili da immaginare. È come spalancare le porte del Bernabéu all’intero pianeta, senza limiti, grazie a una tecnologia che segnerà un prima e un dopo nello sport”.

Interrogato sul possibile ritorno economico di questi sviluppi, il presidente ha chiarito che non si tratta della priorità del club: “Ciò che conta davvero è offrire al nostro miliardo di tifosi l’esperienza che desiderano”, ha ribadito.