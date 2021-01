"Chiesa, Morata, McKennie, Kulusevski: Juve è riferimento". Conte e la sfida Scudetto, il video

"La Juventus è un punto di riferimento e il gap è ancora da colmare". In conferenza stampa, nel video proposto da Tuttomercatoweb.com in collaborazione con Sky Sport, Antonio Conte ha parlato della sfida Scudetto di domani. Parole per allontanare la pressione dai suoi e metterla tutta sui bianconeri. Funzionerà? Intanto ha spiegato che "nessuna squadra in Italia può dire di averlo colmato, questo gap. Per nove anni hanno dominato e operato in maniera importante, riuscendo a cambiare, a ringiovanirsi pur non rinunciando all'esperienza. Anche quest'anno mettono Chiesa, Morata, McKennie e Kulusevski: c'è un grande lavoro e ogni anno cercano di migliorarsi. In Italia lo abbiamo fatto anche noi rispetto al passato, ma non c'è ancora nessuna squadra che può dire di aver colmato il gap con loro"