Napoli, Conte in conferenza sugli infortuni: "A volte si fa finta di non vedere..."

"Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo". Dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter, domani a Riyadh Napoli e Bologna si contenderanno la Supercoppa Italiana. Per Antonio Conte, però, in conferenza stampa c'è spazio anche per parlare a livello generale della stagione fin qui disputata dagli azzurri: "Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza".

"Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa - continua Conte - visto che sono entrati nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere".

Come ha recuperato la squadra? Sta valutando anche l’ipotesi dei rigori?

“La vittoria e le cose positive che ti porta ti donano energia e fiducia. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi deve giocare questa finale. A livello energetico abbiamo recuperato. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto. E sarà sempre così. Perché ci si ricorda quello che uno ha vinto”.