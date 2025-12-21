Conte ricambia gli elogi di Italiano: "Posso solo parlarne bene. Ha fatto la gavetta, come me"

"Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo". Dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter, domani a Riyadh Napoli e Bologna si contenderanno la Supercoppa Italiana. Per Antonio Conte, però, in conferenza stampa c'è spazio anche per parlare a livello generale della stagione fin qui disputata dagli azzurri: "Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza".

Sono passati 43 giorni dall’ultimo scontro con il Bologna. Cos’è cambiato?

“Sicuramente la partita di campionato contro il Bologna non è stata positiva per noi. Abbiamo perso 2-0 dove loro, nel secondo tempo, hanno messo qualcosa in più rispetto a noi. Alcuni infortuni ci hanno costretti a trovare nuove soluzioni. Sia nella vittoria sia nella sconfitta, bisogna sempre ripartire. Dalle sconfitte si deve analizzare cosa non sia andato. Noi le abbiamo analizzate in maniera serena e onesta, inanellando cinque risultati utili consecutivi, cadendo due volte ma con il Milan siamo ripartiti bene arrivando alla finale di domani. Quando giochi ogni tre giorni non è semplice con questi ragazzi che sono sollecitati in maniera importante”.

Cosa ne pensa di Italiano? Questa la risposta di Conte: "Di Vincenzo posso parlare solo bene. Ha tanta voglia di imparare e migliorare. Ha fatto la gavetta, come l’ho fatta io e dove è andato ha sempre fatto bene. Ha una passione grandissima e vuole sempre migliorare. Noi allenatori dobbiamo cercare, ogni giorno, di crescere e rendere migliori le nostre conoscenze. E lui ha fame, ha voglia di arrivare, ha passione e si vede. Sta facendo un ottimo lavoro ovunque è stato”.

Lo stesso Italiano, sempre in conferenza alla vigilia, qualche ora prima aveva speso parole di elogio per il collega: "Conte ha sempre fatto bene. L’ho incontrato quando allenava a Bari e io giocavo. Lui giocava 4-4-2 e vinse il campionato, poi ha vinto anche a Siena. Da allenatore è rimasto impresso il suo ciclo alla Juventus con uno scudetto vinto da imbattuto. Conte è tra i migliori al mondo, ha grande capacità tattiche, è una grande persona ed è un piacere salutarci. È fonte d’ispirazione per tanti. Personalmente guardo tutti e cerco di cogliere da tutti e lo dico ai ragazzi di guardare le partite per fare nostri alcuni dettagli”.