Chivu ha tenuto l'Inter a rapporto negli spogliatoi dopo il Kairat: ecco cosa è successo

Cristian Chivu ha dimostrato ancora una volta di essere uno che non ha paura a sottrarsi alle sue responsabilità, sia quando vince, sia quando perde. Dopo il match contro il Kairat, battuto 2-1 in Champions League, il tecnico dell'Inter, secondo quanto riportato da gazzetta.it, ha chiuso la squadra nello spogliatoio per diversi minuti e ha rimproverato i suoi giocatori, tutt'altro che contenti dopo i 3 punti ottenuti. I calciatori hanno visto un allenatore duro e deluso.

Chivu non vuole dei calciatori che si siedono, ma che battagliano e che sono molto attenti alle varie situazioni delle partite. Nessuno deve sottovalutare nessuno, perché questo è ciò che fanno le big che alla fine vincono lo Scudetto o la Champions League. Per essere una grande non basta il nome della società, ma serve dimostrarlo in campo con gli atteggiamenti.

Per la cronaca i nerazzurri si sono imposti grazie ai gol di Lautaro Martinez e Carlos Augusto. Inutile la rete di Arad. La classifica ora sorride perché con 12 punti in 4 partite ne basteranno altri 6-7 per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un traguardo non scontato alla vigilia, soprattutto se si considera il valore degli avversari che ancora deve affrontare l'Inter (Atletico, Liverpool, Arsenal, Dortmund).