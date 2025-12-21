Inter, operazione ripartenza per Chivu. Sullo sfondo c’è l’Atalanta

Raccogliere i cocci e guardare al futuro, ammesso e non concesso che ci sia qualcosa da ricostruire. La sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italina per l’Inter è stato un brutto colpo, ma Cristian Chivu non vuole archiviare il ko senza averne tratto una lezione. Da domani l’Inter si metterà al lavoro per preparare l’ultima fatica del 2025. I nerazzurri affrontano in trasferta l’Atalanta di Raffele Palladino che questa sera alle 20.45 fa vista al Genoa di Daniele De Rossi. In casa Inter dopo la trasferta d’Arabia si fa quadrato, cercando di non subire le conseguenze psicologiche dell’eliminazione ai calci di rigore, dopo un secondo tempo giocato con personalità senza incidere dalle parti di Ravaglia. Vince a Bergamo domenica 28 dicembre è l’unica ricetta possibile per digerire l’eliminazione prematura contro i rossoblu. E Chivu sa come riallacciare il filo del discorso con la vittoria per non perdere la vetta della classifica

Cosa migliorare, intensità e concretezza

Dopo la trasferta d’Arabia sono principalmente due gli aspetti che ad Appiano Gentile occupano il centro dell’agenda. Il primo da considerare è la capacità di essere dominanti senza abbassare l’intensità, cosa accaduta dopo la rete del vantaggio segnata da Marcus Thuram. Chivu nell’arco del primo tempo contro il Bologna ha più volte richiamato i suoi all’ordine, ma i nerazzurri hanno inconsciamente abbassato il baricentro prestando il fianco alle incursioni rossoblu. Lo stesso errore visto mesi fa contro l’Udinese, pagato con la stessa moneta. L’allenatore rumeno vuole che la squadra non perda mentre ed intensità, visto che anche un episodio fortuito può svoltare le sorti di una partita.

Cosa salvare, la capacità di reazione

L’Inter nel secondo tempo della semifinale di Supercoppa ha mostrato il suo profilo migliore, quello di una squadra capace di reagire e di mettere all’angolo l’avversario. L’atteggiamento mostrato però è condizione necessaria ma non sufficiente per vincere le partite, visto che dalle parti di Ravagliq i nerazzurri non hanno avuto gli occhi della tigre per azzannare la gara. Chivu ha dalla sua una gruppo che rema dalla stessa parte. Domenica sera a Bergamo però servirà maggiore incisività, uno di quei tanti dettagli sui quali l’ex tecnico del Parma sta premendo da quando è arrivato a luglio. Confini sottili che segnano il confine tra vittoria e sconfitta.