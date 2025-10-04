Clamoroso all'Olimpico! Il Torino passa in vantaggio al 93' con Coco, Lazio sotto 2-3
Incredibile all'Olimpico! Il Torino passa in vantaggio al 93' contro la Lazio! Decisivo Coco, che su azione di calcio d'angolo sfrutta di testa la sponda di Masina. 3-2 a 120 secondi dalla fine e Torino avanti! Lungo controllo al Var per valutare un fuorigioco di Maripan, ma alla fine il gol è convalidato.
Editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
