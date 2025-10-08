Torino, fiducia totale in Saul Coco: clausola rescissoria da 35 milioni per il difensore

Il Torino ha scelto di blindare Saul Coco con una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. L’inserimento della clausola, riportato quest'oggi da Tuttosport e previsto nel contratto firmato la scorsa estate al momento del suo arrivo dal Las Palmas, testimonia la convinzione della dirigenza sulle potenzialità del giocatore.

Coco era stato acquistato nel luglio 2024 per 7,5 milioni più 2 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita riconosciuto al club spagnolo. Un investimento importante per il Torino, che lo ha legato con un contratto quadriennale e opzione per un’ulteriore stagione. L’obiettivo della clausola è duplice: tutelare il club in caso di esplosione definitiva del giocatore e ribadire la centralità del difensore nel progetto tecnico di Marco Baroni.

In poco più di un anno Coco ha confermato le attese, diventando uno dei punti fermi del Torino: 8 presenze da titolare su 8 tra campionato e Coppa Italia e un rendimento in costante crescita, al netto di qualche errore di percorso. Le sue prestazioni hanno già attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Al-Duhail (Qatar) e Spartak Mosca, che la scorsa estate sono arrivati a offrire rispettivamente 15 e 18 milioni durante l’ultima estate.

Il presidente Urbano Cairo, dopo aver ceduto Ricci e Milinkovic Savic, ha però deciso di resistere alle sirene estere, anche su consiglio di Vagnati. A oggi Coco non vale ancora la cifra della clausola, ma la crescita è evidente e la fiducia dell’ambiente granata resta intatta.