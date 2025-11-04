Clima teso a Napoli, il dirigente dell'Eintracht: "Uno dei posti più pericolosi d'Europa"

Napoli ed Eintracht Francoforte si avvicinano alla gara di Champions League in programma questo pomeriggio (alle 18.45 il fischio d’inizio allo stadio Maradona) in un clima alquanto teso, tra il divieto di vendita di biglietti ai tifosi tedeschi e il timore di nuovi scontri, dopo il precedente del 2023.

Ad alimentare la tensione, intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il dirigente tedesco Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht e responsabile dell’area legale e della sicurezza, che ha parlato del capoluogo campano come di “uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale”.

L’Eintracht, che ha contestato pesantemente e formalmente la decisione di vietare - di fatto - ala trasferta ai propri sostenitori, ha disertato il pranzo UEFA di oggi ed evitato il solito walkaround sul manto erboso dello stadio Maradona. Il club tedesco ha inoltre il numero degli addetti alla sicurezza al seguito della squadra, e predisposto misure straordinarie per evitare possibili ritorsioni dopo gli incidenti registrati nell’ultimo precedente europeo in città nel 2023.