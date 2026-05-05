Collovati: "Inter la squadra più forte ma esagerato parlare di un fallimento del Napoli"

Intervenuto sulle frequenze di Televomero, Fulvio Collovati ha parlato del Napoli e della lotta per il secondo posto: "Non sempre si può vincere - riporta TuttoNapoli.net - indubbiamente l’Inter è la squadra più forte. Due mesi fa dissi che l’Inter vinceva con 15 punti di vantaggio, l’Inter è la più forte, poi Juve e Milan sono da ricostruire con il futuro di Allegri in bilico, tutte quelle dietro lottano per il quarto posto e quindi il secondo posto è un ottimo risultato. La parola fallimento è esagerata, ma è un fallimento del calcio italiano che non c’è una squadra italiana nelle prime 8 nelle coppe, questo è un fallimento.

L'Inter? Lo scorso anno l’Inter ha fatto due grandi partite segnando molto contro Bayern e Barcellona, ma dopo ha preso 5 gol in finale. Il problema è che bisogna tornare all’approccio difensivo di un tempo. E’ un ragazzo di 23 anni e quindi può crescere, ma tutti gli attaccanti stanno attraversando una crisi. Lui ha tutte le scusanti del mondo, ma Cavani, Higuain, Osimhen, Lukaku, Careca, Beppe Savoldi e Andrea Carnevale erano un’altra cosa…Dove metto Lautaro Martinez in questa classifica? Alla pari dei primi.

Ho visto De Bruyne in difficoltà. Ci si dimentica quello che è stato, lui ha fatto bene all’inizio ma dopo l’infortunio era incerto. Bisogna preservare questi giocatori, anche il Milan doveva farlo con Modric. Poi dico, come si fa a mettere in discussione De Bruyne, ma devi preservarlo. Io dicevo che contro il Como non era utile, preciso. Bisogna fare i conti con l’allenatore e per voi Conte resterà con questa situazione".