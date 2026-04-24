Collovati: "Conte da dimissioni se perde stasera. Chivu? A volte 'piange' come lui"

Fulvio Collovati ha vinto un Mondiale nel 1982 e di calcio ne ha visto tantissimo, tant'è che ogni weekend si esprime sulla dinamiche della Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato così dei partenopei: "Conte sarebbe da dimissioni se il Napoli dovesse perdere in casa contro la Cremonese. Tutti parlano di De Bruyne, come se le responsabilità fossero sue… È un problema di schema. Succede come con Koopmeiners...".

L'ex difensore ha poi proseguito elogiando invece il lavoro di Cristian Chivu: "Allenare una big non è facile. Motta è un emergente e ha fallito, Tudor ha fallito. Come altri. Non è semplice. Dico la verità, mi sono ricreduto. All'inizio lo avevo contestato, ma non sul modo di allenare o di giocare, più sulle dichiarazioni perché a volte fa un po' come Conte e 'piange'. Questo non mi piace. Ma come allenatore tanto di cappello perché vincere due competizioni non è facile, anche se per la seconda deve ancora incontrare la Lazio in finale".