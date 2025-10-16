Come sono andati i giocatori del Bologna nella sosta: tris di straordinari, debutto Cambiaghi

La sosta è terminata, a Casteldebole stanno tornando via via tutti i giocatori per mettersi a disposizione di mister Vincenzo Italiano in vista della ripresa. Ma come sono andati quelli del Bologna in questa sosta per le nazionali? In generale, si può dire che tolti alcuni singoli, i rossoblù non si siano sfiancati.

Possibile che debba essere valutata la condizione di Lucumi, Vitik e Freuler, i tre che hanno fatto en plein di minutaggio in questa sosta, giocando per 180'. Per il giovane ceco però la notizia potrebbe essere anche positiva, visto il timore che esisteva a proposito di una ferita rimediata nella prima partita con la Croazia che non gli ha impedito però di giocare anche la seconda. Hanno trovato la via del gol Lucumi e Ferguson, mentre per Cambiaghi c'è stata la gioia del debutto nell'Italia.

Come sono andati i convocati del Bologna nella sosta

Jhon Lucumi (Colombia): 90' vs Messico (1 gol), 90' vs Canada

Nikola Moro (Croazia): in panchina vs Repubblica Ceca, 45' vs Gibilterra

Ukko Happonen (Finlandia U19): in panchina vs Slovacchia U19

Nicolò Cambiaghi (Italia): in panchina vs Estonia, 1' vs Israele

Riccardo Orsolini (Italia): 62' vs Estonia (1 assist), in panchina vs Israele

Massimo Pessina (Italia U19): in panchina vs Scozia U19

Torbjorn Heggem (Norvegia): 90' vs Israele, in panchina vs Nuova Zelanda

Lukasz Skorupski (Polonia): in panchina vs Nuova Zelanda, 90' vs Lituania

Martin Vitik (Repubblica Ceca): 90' vs Croazia, 90' vs Isole Far Oer

Lewis Ferguson (Scozia): 90' vs Grecia (1 gol), in tribuna vs Bielorussia

Emil Holm (Svezia): 18' vs Svizzera, in panchina vs Kosovo

Remo Freuler (Svizzera): 90' vs Svezia (1 assist), 90' vs Slovenia