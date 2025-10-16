Ufficiale
Il Bologna e Skorupski avanti ancora insieme: rinnovato il contratto fino al 2027
TUTTO mercato WEB
Il Bologna e Lukas Skorupski avanti ancora insieme. La notizia era nell'aria e nella giornata di oggi è arrivata anche l'ufficialità: il portiere polacco, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno del 2026, ha prolungato con il club felsineo per un altro anno, firmando un contratto annuale fino al giugno del 2027. Una grande soddisfazione dunque per il portiere, il cui valore è stato riconosciuto dalla società rossoblù e per la quale difende i pali dal 2018.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile