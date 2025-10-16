Ufficiale Il Bologna e Skorupski avanti ancora insieme: rinnovato il contratto fino al 2027

Il Bologna e Lukas Skorupski avanti ancora insieme. La notizia era nell'aria e nella giornata di oggi è arrivata anche l'ufficialità: il portiere polacco, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno del 2026, ha prolungato con il club felsineo per un altro anno, firmando un contratto annuale fino al giugno del 2027. Una grande soddisfazione dunque per il portiere, il cui valore è stato riconosciuto dalla società rossoblù e per la quale difende i pali dal 2018.