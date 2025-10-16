Come sono andati i giocatori del Cagliari nella sosta: squilli Kilicsoy e Palestra, in gol pure Obert

Sono rientrati alla base i 5 giocatori che avevano lasciato Cagliari ormai quasi due settimane fa per partire alla volta delle loro nazionali e degli impegni della sosta, che però adesso sono conclusi. E in vista della ripresa della Serie A, può essere utile ricapitolare quanto e come hanno giocato i protagonisti degli isolani.

Quasi tutti i protagonisti del Cagliari con le loro nazionali hanno ottenuto un buon minutaggio, con l'eccezione del laterale Idrissi che è rimasto in panchina a osservare entrambe le vittorie dell'Italia Under 21. E le gesta del compagno di squadra Palestra, autore tra l'altro di un assist con la Svezia. Hanno trovato gioia pure Obert, che ha trovato un gol nel 2-0 della Slovacchia al Lussemburgo, e Kilicsoy. Attesissimo anche dai tifosi del Cagliari, per il momento si è limitato a far esultare quelli della Turchia Under 21 andando a segno contro i pari età dell'Ungheria.

Come sono andati i convocati del Cagliari nella sosta (5)

Zito Luvumbo (Angola): 81' vs eSwatini, 90' vs Camerun

Riyad Idrissi (Italia U21): in panchina vs Svezia U21, in panchina vs Armenia U21

Marco Palestra (Italia U21): 90' vs Svezia U21 (1 assist), 77' vs Armenia U21

Adam Obert (Slovacchia): 90' vs Irlanda del Nord, 90' vs Lussemburgo (1 gol)

Semih Kilicsoy (Turchia U21): 80' vs Lituania U21, 90' vs Ungheria U21 (1 gol)