Come sono andati i giocatori del Como nella sosta: crac Addai, super Posch col San Marino

Alle spalle la sosta nazionali, al centro sportivo del Como sono rientrati i protagonisti dei lariani che erano partiti per rispondere ai vari impegni in giro per il mondo. Erano dieci, non tutti hanno ottenuto grande minutaggio.

Osservando nel dettaglio il contributo dato dai 10 calciatori del Como che hanno lasciato il lago alle proprie nazionali, spicca senza dubbio la notizia negativa dell'infortunio rimediato da Jayden Addai. Il laterale olandese, arrivato nel mercato estivo e sbloccatosi nella vittoria di Firenze, dovrà rimanere fermo per un po' ai box a causa di una lesione al bicipite femorale. In senso contrario, Posch ricorderà probabilmente la partita contro San Marino, visto che con la doppietta ha segnato tanti gol quanti ne aveva segnati nelle 45 partite precedenti con l'Austria. Per il resto il solo Vojvoda è stato 'spremuto' sui 180 minuti, mentre forse Fabregas avrebbe sperato di veder utilizzato Jesus Rodriguez, nel frattempo squalificato 3 partite in Serie A, dalla Spagna.

Come sono andati i convocati del Como nella sosta (10)

Nico Paz (Argentina): 90' vs Venezuela, 32' vs Porto Rico

Stefan Posch (Austria): 72' vs San Marino (2 gol e 1 assist), 90' vs Romania

Martin Baturina (Croazia): in panchina vs Repubblica Ceca, 69' vs Gibilterra

Ivan Smolcic (Croazia): in panchina vs Repubblica Ceca, in panchina vs Gibilterra

Tasos Douvikas (Grecia): in panchina vs Scozia, in panchina vs Danimarca

Mergim Vojvoda (Kosovo): 90' vs Slovenia, 90' vs Svezia

Jayden Addai (Olanda U21): 22' vs Bosnia U21, indisponibile vs Lituania U21

Jesus Rodriguez (Spagna): in panchina vs Georgia, in panchina vs Bulgaria

Jacobo Ramon (Spagna U21): in panchina vs Finlandia U21

Alex Valle (Spagna U21): 13' vs Finlandia U21