Giaccherini: "Tra Paz e Yildiz scelgo il bianconero: al Como pressioni incomparabili"

Nico Paz o Yildiz? A Tuttosport, Emanuele Giaccherini parla così dei due talenti più luminosi della Serie A: "Dico Yildiz, per un discorso di contesto. Sta facendo la differenza con indosso una maglia pesantissima. Il Como poco a poco sta diventando un club ambizioso, ma in termini di pressioni rimane incomparabile alla Juventus. Incidere a Torino ha molto più valore. Poi sono convinto che Nico sarà altrettanto bravo in futuro in un big club come il Real Madrid. Ma se mi chiede con chi mi piacerebbe giocare di più allora sceglierei l’argentino. Solo perché io e Kenan ricopriremmo lo stesso ruolo...".

Alla domanda se Yildiz e Paz siano i due fantasisti più forti della Serie A, Giacchierini ha risposto affermativamente, pur aggiungendo Leão al podio. Riguardo al portoghese, ha osservato che Rafa, pur avendo qualche anno in più, non è ancora riuscito a esprimere appieno il suo talento, sprecando qualche stagione e brillando a intermittenza.

Al contrario, Yildiz e Paz sono considerati in una fase di crescita continua, tanto da ritenere che non abbiano ancora raggiunto nemmeno il 40% del loro potenziale reale. Secondo Giacchierini, l'esperienza potrà trasformarli in due fuoriclasse, tanto che non si stupirebbe se un giorno dovessero vincere il Pallone d'Oro. Infine, riferendosi a Yildiz, l'ex calciatore ha sostenuto che il giovane ha tutte le carte in regola per arrivare a quel livello e, a proposito delle voci sul rinnovo con la Juventus, ha esortato il club a non essere pignolo per mezzo milione, trattandosi di un giocatore che potrebbe essere il centro di gravità della squadra per i prossimi 10 anni.