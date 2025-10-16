Tardelli doppio ex, La Provincia apre: "Como-Juve? E' proprio la mia partita"

"Como-Juve? E' proprio la mia partita": parole di Marco Tardelli, di cui è stata riportata un'intervista oggi su La Provincia di Como e di cui è stato ripreso questo estratto come titolo per la prima pagina. L'ex campione del mondo, infatti, dopo gli inizia a Pisa, ha passato una stagione nel club lariano per poi andare alla Juventus e diventarne un simbolo per 10 anni tra il 1975 e il 1985.

Il riferimento del titolo è al match in programma domenica, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali. In campo dunque il rampante Como di Fabregas che cerca un colpo grosso contro una big e la Juve di Tudor, che prima della sosta non aveva convinto più di tanto per gioco e risultati.