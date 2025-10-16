Come sono andati i giocatori del Sassuolo nella sosta: Muharemovic rientra acciaccato
Ben otto calciatori del Sassuolo sono scesi in campo con le rispettive nazionali nelle gare giocate durante la sosta, appena conclusa. Tra le pedine centrali nella squadra di Fabio Grosso, da segnalare la situazione di Tarik Muharemovic: il centrale bosniaco, titolare con Cipro, ha poi saltato la partita con Malta per un infortunio. Non dovrebbe comunque trattarsi di niente di che.
In difesa, protagonisti con le rispettive nazionali sia Candé che Idzes, menzione d’onore per il portiere Muric che continua il suo ottimo momento dopo il bell'avvio in Serie A con due clean sheet. Sorride Coulibaly, autore di un bell’assist con la maglia del Mali a cospetto del Madagascar.
Come sono andati i convocati del Sassuolo nella sosta
Tarik Muharemovic (Bosnia ed Erzegovina): 90’ vs Cipro, non convocato vs Malta.
Ismael Kone (Canada): 76’ vs Galles, 90’ vs Australia.
Alieu Fadera (Gambia): 8’ vs Gabon, non convocato vs Seychelles.
Fali Cande (Guinea Bissau): 90’ vs Etiopia, 90’ vs Egitto.
Jay Idzes (Indonesia): 90’ vs Arabia Saudita, 90’ vs Iraq.
Luca Lipani (Italia U21): 90’ vs Svezia U21, 90’ vs Armenia.
Arijanet Muric (Kosovo): 90’ vs Slovenia (clean sheet), 90’ vs Svezia (clean sheet).
Woyo Coulibaly (Mali): non convocato vs Ciad, 90’ vs Madagascar (1 assist).
