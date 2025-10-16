Dalla Serie B alla Nazionale, Monza: infortunio per Alvarez. Sardo torna dal Mondiale

Sono stati ben 41 i giocatori che militano in Serie B che hanno preso parte alle gare delle rispettive rappresentative sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under durante questa pausa dedicata alle nazionali. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Il club brianzolo, oltre al giovane centrocampista Jacopo Sardo impegnato con l’Under 20 azzurra ai Mondiali di categoria, ha visto partire nella scorsa settimana anche l’attaccante uruguayano Agustin Alvarez e il giovane portiere sloveno Aljax Strajnar.

Sfortunato l’attaccante che contro la Repubblica Dominicana in amichevole, giocata in Malesia, è subentrato a Kevin Amaro nell’intervallo dovendo però alzare bandiera bianca nel recupero a causa di un infortunio al bicipite femorale che non solo gli ha fatto saltare l’altra amichevole contro l’Uzbekistan, ma lo costringerà a un mese di stop. Il portierino sloveno invece ha partecipato a due gare di qualificazione all’Europeo U19 restando in panchina contro Israele e giocando da titolare l’intera partita contro il Lussemburgo vinta 4-1.

Infine Sardo che è sceso in campo tre volte nel corso del Mondiale: contro l’Australia all’esordio è stato chiamato in causa dopo mezz’ora per sostituire l’infortunato Amey. Titolare e in campo per 90 minuti contro Cuba il calciatore biancorosso è poi subentrato nel finale di gara contro l’Argentina sostituendo Francesco Verde per poi restare in panchina nell’ultima gara contro gli Stati Uniti agli ottavi.

I convocati:

Agustín Alvarez (Uruguay): 45’ contro la Repubblica Dominicana; assente per infortunio contro l’Uzbekistan.

Aljaz Strajnar (Slovenia U19): in panchina contro Israele; 90’ contro il Lussemburgo

Jacopo Sardo (Italia U20): 59’ contro l’Australia; 90’ contro Cuba; 22’ contro l’Argentina; in panchina contro gli Stati Uniti