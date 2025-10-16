Come sono andati i giocatori della Cremonese nella sosta: Sanabria ancora a secco

Non erano molti i giocatori della Cremonese che hanno lasciato la provincia lombarda per rispondere alle convocazioni delle loro nazionali. Solamente due, infatti, non si sono allenati agli ordini di mister Davide Nicola in queste due settimane.

L'assenza più importante è stata senza dubbio quella di Antonio Sanabria, centravanti titolare della Cremo che aspetta ancora di sbloccarsi con la sua squadra di club ma per il quale non sono venute in supporto nemmeno le due partite disputate con la Seleccion del Paraguay. Partito titolare nella prima delle due gare, quella pareggiata con il Giappone, nella successiva sfida contro la Corea del Sud, il centravanti è subentrato per una mezz'ora nella ripresa ma è rimasto a secco. Impegnato invece con la Georgia Under 21 il giovane Lordkipanidze, ma pure per lui nessuna gioia sul tabellino né nella sfida iniziale con la Lettonia, che lo vedeva partire tra i titolari, e neppure successivamente contro i pari età di Malta. Quest'ultimo, tra l'altro, attende di fare ancora il suo esordio ufficiale con la Cremonese: fin qui Nicola lo ha sempre portato con sé in panchina, ma non lo ha ancora fatto scendere in campo.

CREMONESE (2)

Dachi Lordkipanidze (Georgia U21): 59' vs Lettonia U21, 13' vs Malta U21

Antonio Sanabria (Paraguay): 79' vs Giappone, 28' vs Corea del Sud