Inter, Chivu recupera Thuram e nega spoiler: si va verso la coppia Bonny-Esposito

Marcus Thuram sta bene e andrà in panchina nel’Inter che domani sfiderà il Kairat Almaty in Champions League. Cristian Chivu, alla vigilia della gara, lo anticipa nell’intervista rilasciata a Sky Sport: “È con noi, sarà convocato, poi è da valutare se giocherà o meno. Bisogna prenderci i minimi rischi e non aver fretta perché ci è mancato e lo vogliamo sempre al 100%".

No spoiler. Come sempre, Chivu ha evitato rigorosamente di dare anticipazioni rispetto alla formazione che schiererà. Davanti alle telecamere ha risposto sorridendo - “stanno bene” - alla domanda se, per la prima volta in stagione, potessero partire titolari Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. In conferenza stampa, ha invece fatto riferimento all’attacco tutto a disposizione: "Domani sono tutti e quattro gli attaccanti disponibili. Non penso mai alla partita successiva ma solo a quella che si deve giocare nell'immediato. Chi subentra cambia l'inerzia della partita come si è visto a Verona. Questo non significa che chi è uscito ha fatto male”.

Al netto della pretattica di Chivu - che in realtà evita indicazioni anche alla squadra fino alle ore a ridosso della partita - per quel che filtra la partita con i kazaki dovrebbe portare a un esordio nella stagione dell’Inter. Finora, infatti, la giovane coppia Bonny-Esposito non si era mai vista dall’inizio: domani dovrebbe essere la prima volta.

La conferenza stampa di Cristian Chivu.