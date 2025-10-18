Live TMW Como, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve

14.04 - Giornata di vigilia in casa Como in vista del big match contro la Juventus. A breve la conferenza stampa del direttore sportivo del club lariano, Carlalberto Ludi.

Como a Perth contro il Milan. Ci sono un po' di divergenze da parte sua e del presidente, Fabregas aveva detto che era ingiusto per i tifosi.

"Un'attenzione per un evento molto importante, ma alimentare una discussione lascia il tempo che trova. Non è ufficiale, stiamo aspettando l'ok della FIFA. Fermo restando la posizione del presidente Suwarso, che è la posizione del club. Riesco a comprendere tutte le opinioni, ma anche voi dovete mettervi nei panni di tutti. Non voglio uscire da questa dinamica ma stiamo sulla Juve. Che torni a giocare a Como, poi andrà a giocare a Madrid, noi l'affrontiamo con l'ambizione matta di voler vincere".