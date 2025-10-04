Como, Ludi: "Vogliamo migliorare la classifica dell'anno scorso. Poi abbiamo un sogno..."

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta pareggiata per 1-1 e valevole per la 6^ giornata di Serie A.

L'importanza di questo punto?

"Siamo molto orgogliosi dei 90 minuti, impossibile non avere difficoltà a Bergamo contro una squadra di Champions League. Nel primo tempo abbiamo avuto altre 2 occasioni oltre al gol e dobbiamo essere orgogliosi per quanto abbiamo fatto".

Quanto l'elemento della personalità conta nelle vostre scelte?

"Il gioco dell'allenatore, alla base del nostro progetto, si fa solo con personalità. Fabregas è un leader e ha personalità, ma serve anche un ambiente tranquillo e accogliente. Se i giocatori sbagliano non importa: l'importante è usare l'errore per crescere e arrivare a marzo migliori rispetto a quello che siamo oggi".

Qual è il vostro obiettivo?

"Difficile dirlo a ottobre, soprattutto avendo tanti giovani. Noi abbiamo l'obiettivo di migliorare la classifica dell'anno scorso e un altro sogno, a seconda di quanto miglioreremo nel corso della stagione".

Fabregas ha sofferto in tribuna?

"La cosa peggiore che gli possa capitare. E' un leader pazzesco e trasmette energia, non è stato facile essere lì rinchiuso".

Nico Paz?

"Per me è un fuoriclasse, un lavoratore pazzesco e un giocatore di talento come poche volte ho visto nella mia carriera".