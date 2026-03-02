Como, Paz fuori per un ritardo nel pranzo pre-partita. Caso chiuso, ci sarà con l'Inter

Nel Como è stato aperto e chiuso nel giro di novanta minuti il piccolo grande caso legato a Nico Paz: la panchina dello spagnolo contro il Lecce ha fatto scalpore, soprattutto perché il tecnico Fabregas rinuncia rarissimamente al suo numero 10 e leader tecnico. A precisa domanda, Fabregas nel post-gara non è entrato nei dettagli, facendo però intuire che la scelta andasse al di là dell’aspetto puramente tecnico-tattico. "È stata una cosa privata nostra – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky –, a livello della cultura che stiamo provando a portare qui a Como. Siamo una squadra e la squadra è sempre più forte di qualsiasi cosa".

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, alla base dell’esclusione dell’argentino ci sarebbe un ritardo al consueto pranzo del pre-partita. Lo staff tecnico della squadra lariana è molto sensibile all’aspetto disciplinare, forse anche per la giovane età della squadra, e Paz non è e non sarà certo l’ultimo suo calciatore a dover fare penitenza. In passato era capitato anche a Diao.

Il fantasista di scuola Real è poi entrato in campo dopo una ventina di minuti nella ripresa di una partita ormai senza storia; non ha brillato, ma lo spirito è stato quello giusto. Il fuoriclasse partirà regolarmente titolare domani nell’andata della storica semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Caso chiuso.