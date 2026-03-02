Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vado al Maximo. Ecco perché il Napoli punta forte su Perrone, ma c'è anche l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 08:15
Marco Conterio

L'ultima partita giocata e vinta contro il Lecce ha mostrato ancora una volta tutte le doti e le qualità di Maximo Perrone. La pagella di Tuttomercatoweb.com, 7 e mezzo così giustificato e spiegato. "Toglierà anche Nico Paz, ma non può mancare. E a ragion veduta: imbucata immaginifica per premiare l’attacco della profondità di Jesus Rodriguez, preludio del gol del pari. Poi assist spaziale per lo spagnolo a regalargli il primo sigillo in Serie A". Et voilà. Un giocatore straordinario per tecnica, tempismo, inserimento, geometrie. S'è preso il cuore e la mediana di Cesc Fabregas, dopo aver convinto illo tempore il Manchester City ad acquistarlo non solo prendendolo nell'immediato ma investendo forte per 'bloccarlo' dal Velez Sarsfield. Poi l'avventura, come per Claudio Echeverri, non è andata come sperato, ma Perrone ha dimostrato che era solo questione di tempo.

Per questo il volante argentino fa gola a tanti. Cesc Fabregas ha paragonato la sua scorsa stagione a questa di Jesus Rodriguez. Come dire: Perrone l'apprendistato l'ha fatto, ora è già nell'era della prima grande consacrazione, della prima vera maturità. E si vede. La gara contro il Lecce è uno dei manifesti dell'avventura del sudamericano al Como. E, come detto, non è un caso che faccia gola a molti.

Il Napoli da tempo lo segue spesso sugli spalti e ha relazioni sul giocatore che vorrebbe inserire nella mediana del futuro. Per Antonio Conte? Beninteso, ma nelle idee del club di Aurelio De Laurentiis, è un profilo da prendere 'a prescindere' dal tecnico per polivalenza, qualità e capacità d'adattamento e di leadership. E allora l'Inter, che un pezzo pregiato almeno lo venderà, che svecchierà e sfoltirà la rosa, in mezzo avrà bisogno di un giocatore pesante. E se dovesse partire Hakan Calhanoglu, ecco che Perrone potrebbe balzare con forza in testa alle preferenze nerazzurre. Ma il Como sarà disposto ad ascoltare?

