Como, chi fa il falso nove? Fabregas: "Un po' tutti lo fanno, importante creare spazio"

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Sono partite dove non serve dare motivazioni?

"Grande opportunità. Veniamo da una partita non bellissima con la Fiorentina, è bello ripartire 4 giorni dopo in un grandissimo stadio".

Conta l'interpretazione, più del modulo?

"Siamo una squadra corta, non fatta per giocare ogni 3 giorni. Oggi è la partita più importante, ma ne abbiamo un'altra a Torino tra 65 ore. Abbiamo sempre fatto rotazioni, i ragazzi hanno sempre risposto bene".

Caqueret falso nove?

"Un po' tutti fanno il falso nove, si vede la mobilità con cui noi giochiamo. Importante creare spazio per far male al Milan e chi occupa quello spazio. Bisogna non solo tenere la palla, ma anche fare male quando l'abbiamo".