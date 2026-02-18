Esposito risponde a Fet, tutto in dieci minuti: Bodo/Glimt-Inter 1-1 all'intervallo

Dopo 45 minuti Bodo/Glimt e Inter sono ancora in parità: vantaggio norvegese di Fet, pareggio nerazzurro dieci minuti dopo firmato da Esposito. 1-1 all'Aspmyra.

Chivu, quante novità

Nel freddo di Bodo Chivu sceglie una formazione con diverse novità, concedendo un turno di riposo a Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Dimarco e Thuram e rilanciando Acerbi, Darmian, Barella (in regia, con Sucic e Mkhitaryan mezzali), Carlos Augusto ed Esposito. Per il Bodo, invece, formazione-tipo e si vede subito, perché l'avvio di partita è più a marca norvegese che nerazzurra, almeno dal punto di vista del predominio territoriale. Anche se l'azione più pericoloso nella prima fase è di Lautaro, chiuso bene dalla difesa al momento del tiro. Per la prima parte, comunque, regna l'equilibrio.

Poi, però, dopo una bella azione passa il Bodo grazie all'ottima finalizzazione di Fet al 20': Bjorkan avvia l'azione, rifinita alla perfezione da Evjen e Hogh: colpo di tacco smarcante del centravanti per l'inserimento vincente del numero 19 a segno col destro. Uno schiaffo forte in faccia all'Inter. Che però, forse proprio per questo schiaffo, comincia a reagire. Darmian colpisce un palo al 26' con un destro da posizione defilata. Due minuti più tardi Barella si divora il pari da ottima posizione, calciando male. Ma di minuti ne passano altri due e l'1-1 arriva: cross di Barella verso il secondo palo, rimpallo favorevole a Esposito, molto bravo e lesto a calciare in girata con gran velocità; gol convalidato dopo un check per un tocco di mano dello stesso Esposito. Nel finale di frazione ci provano ancora Darmian e Carlos Augusto, uno murato e l'altro di poco fuori. E così il primo tempo si chiude sull'1-1.