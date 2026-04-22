Como, Da Cunha: "Abbiamo dato tutto. Testa alta per concludere al meglio questa stagione"

Amarezza ma anche orgoglio. Il Como va avanti 2-0 nel secondo tempo a San Siro contro l'Inter ma alla fine negli ultimi venti minuti viene rimontato dalla squadra di Cristian Chivu e saluta la Coppa Italia. In finale ci vanno i nerazzurri che affronteranno la vincente fra Atalanta e Lazio. Finisce a pochi chilometri dal traguardo l'avventura dei lariani nel trofeo nazionale dopo aver compiuto un ottimo percorso che certifica anche il sesto posto in campionato.

E il capitano Lucas Da Cunha ha voluto mandare un messaggio ai tifosi attraverso una storia pubblicata su Instagram: "Ciao Tifosi, purtroppo ieri l’avventura in Coppa Italia è finita per noi! Ci sarebbe piaciuto tanto offrirvi questa finale…ma abbiamo dato tutto! Grazie a voi per essere sempre stati al nostro fianco e per sostenerci costantemente. Testa alta e si riparte per finire questa fine di stagione nel migliore dei modi. Forza Como sempre".