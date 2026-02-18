Inter, Marotta: "Aleksandar Stankovic sta facendo bene. Ricompra non messa a caso"

Poco prima del calcio d'inizio del match fra Bodo/Glimt e Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport, si è soffermato anche su Aleksandar Stankovic ora in forza al Club Brugge:

"Sta facendo molto bene, abbiamo una ricompra e non la abbiamo messa a caso, ma perché abbiamo individuato in lui una crescita e potenzialità futura. Abbiamo ancora 2 anni davanti prima che scada, ancora è tutto prematuro, valuteremo il da farsi. Di buono c'è che il giocatore è praticamente nostro, sta facendo una bella esperienza".