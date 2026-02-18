Uno-due micidiale del Bodo/Glimt: segna anche Hogh, l'Inter è sotto di due gol
Tre minuti dopo il 2-1, arriva anche la rete del 3-1 per il Bodo/Glimt contro l'Inter. A realizzarla è Kasper Hogh, bravo a finalizzare una bella azione corale del sodalizio norvegese: Fet imbuca, Hauge rifinisce e per Hogh è troppo facile spingere in fondo al sacco il tris.
