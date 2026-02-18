Un ex Milan fa male all'Inter: il Bodo/Glimt torna in vantaggio con un gran gol di Hauge
Intorno all'ora di gioco il Bodo/Glimt si riporta in vantaggio nell'andata del playoff di Champions League contro l'Inter. E a far male ai nerazzurri è un ex Milan: Jens Petter Hauge. Assist di Hogh e gran gol dell'ex rossonero, con un sinistro che non dà scampo a Sommer.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Bodo/Glimt-Inter a cura della redazione di TMW!
