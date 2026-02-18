Bologna, Pobega: "Felice del riscatto, lo volevo già dall'estate. Voglio migliorare l'atteggiamento"

In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brann, il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega ha parlato anche del suo riscatto da parte del club rossoblù dopo il raggiungimento degli obiettivi pattuiti nel contratto di acquisto dal Milan:

L'acquisizione a titolo definitivo?

"Sono molto contento, ringrazio la società per la fiducia, ci tenevo molto già da quest'estate. Ora tutto si è concretizzato e sono felice, fiducioso per quello che verrà da ora in avanti".

Come esce dall'espulsione dell'ultima sfida?

"E' difficile paragonare questa alle altre espulsioni, per come sono venute e per come hanno messo in difficoltà la squadra. Indipendentemente dal rosso, il mio approccio è sempre quello di cercare di dare una mano per aiutare la squadra. Lo scorso anno dopo i rossi mi volevo un po' rimettere in pari dopo gli errori, ma non è un chiodo fisso anche perché i compagni non me lo hanno mai fatto pesare. Cercherò di migliorare".