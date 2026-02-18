Difesa del Como altissima, il Milan pareggia in contropiede: 1-1 firmato Leao
Pareggio del Milan, 1-1 contro il Como al 64' firmato da Rafael Leao! L'attaccante portoghese riceve un lancio profondo di Jashari e, tenuto in gioco da Ramon, batte Butez con un tocco morbido che supera l'uscita del portiere, arrivato fino fuori dall'area. Incredibilmente, il Milan buca il Como in contropiede nonostante i lariani fossero sopra.
