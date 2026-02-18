Ammonito Nico Paz in Milan-Como: giallo pesante, salterà la sfida alla Juventus

All'inizio del secondo tempo nel match tra Milan e Como è stato ammonito Nico Paz, autore del gol del momentaneo 0-1 con cui i lariani dopo un'ora di gioco sono avanti al Meazza. Quello rimediato da Paz è un cartellino giallo pesante, perché essendo in diffida lo costringerà a saltare la prossima partita di Serie A, la sfida dal sapore europeo contro la Juventus.

