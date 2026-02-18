Ammonito Nico Paz in Milan-Como: giallo pesante, salterà la sfida alla Juventus
TUTTO mercato WEB
All'inizio del secondo tempo nel match tra Milan e Como è stato ammonito Nico Paz, autore del gol del momentaneo 0-1 con cui i lariani dopo un'ora di gioco sono avanti al Meazza. Quello rimediato da Paz è un cartellino giallo pesante, perché essendo in diffida lo costringerà a saltare la prossima partita di Serie A, la sfida dal sapore europeo contro la Juventus.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca