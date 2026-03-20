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Como, Fabregas: "Diao è cresciuto, anche di testa. Caqueret maturo e pronto"

Como, Fabregas: "Diao è cresciuto, anche di testa. Caqueret maturo e pronto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:24Serie A
Yvonne Alessandro

14.55 - Antivigilia di Como-Pisa, match valido per la 30esima giornata di Serie A. Cesc Fabregas, allenatore dei biancoblù, a breve parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida.

15.00 - Inizia la conferenza stampa: "Mi piacerebbe dire pubblicamente che abbiamo perso una persona molto importante, Michael Hartono, una persona e una famiglia che ha sempre dato tantissimo alla società, alla città. Un pensiero per lui. No, non l'ho mai conosciuto personalmente. Ho conosciuto i suoi figlio ma Michael no".

Da Cunha sta raggiungendo livelli da top player contro la Roma...
"Ci sono delle partite che i tuoi giocatori devono fare la differenza, con la loro qualità. Struttura, lavoro, dinamiche, però sì... alla fine chi guadagna di più nel calcio è chi fa la differenza. Il PSG, il Real, il Barcellona hanno i migliori giocatori. E la sbloccano così".

Il Como sta bene?
"Temere non so se è la parola corretta. Paura no, ma tantissimo rispetto perché ne abbiamo parlato tra di noi, è una partita importantissima. Molto diversa. Si deve avere grande attenzione. Hanno fatto molto bene contro il Cagliari, anche in 10. È una squadra viva, che non molla. Dobbiamo stare attenti, iniziare forte, con la tensione e la fame giusta. Portando qualità e mentalità per la vittoria".

Tanti giocatori convocati in Nazionale, torna anche Diao nel Senegal...
"Io la prendo con tanta felicità. Quanti di più vanno, meglio. Significa che i giocatori stanno crescendo. L'unica cosa con Diao è stato tanto tempo fuori... ma per la società, i tifosi, dobbiamo essere molto orgogliosi. No, non mi disturba. Solo se oggi, domani e domenica siano più focalizzati sulle Nazionali. A livello mentale sì. Altrimenti no. Diao? Preferisco non parlarne...".

Butez non va in Nazionale invece...
"Io penso sia preparato, dopo il CT decide. Vede tantissimo i giocatori e gli altri tre che vanno là sono preparati. Non sono male eh".

Caqueret, Da Cunha e Baturina in crescita costante...
"Da Cunha fa un ruolo nuovo, ha una mentalità incredibile. Baturina bravo che sta facendo vedere quel che sa fare, Caqueret invece più pronto e maturo già, è un giocatore validissimo. Molto forte a livello qualitativo, intelligente, sono molto contento".

Nel secondo tempo perché il centravanti? Non l'ha convinto il primo tempo senza gol?
"Non è una sperimentazione. Stai seguendo un piano di gara e vedi che succede. Poi se inizia o meno Douvikas, è un giocatore di grande valore e può cambiare la dinamica di gioco. Non c'è solo una risposta. Douvikas ha giocato anche altre partite e non ha segnato. Non possiamo essere veggenti per questo. Poi è entrato benissimo, come Diao ed Jesus Rodriguez. Anche Van der Brempt gli ultimi 5-10 minuti ti ha fatto guadagnare spazio e tempo. Per me la cosa più importante è l'idea".

Il rapporto degli allenatori con i giornalisti come lo vede? C'è un muro?
"È un mondo un po' complesso, direi. Quasi tutti gli allenatori sono faccia della società. Quando guardo la Premier e Arteta, ogni due giorni fanno la conferenza stampa e dico: 'Mamma mia, sono sempre in tv a parlare'. Questo ovviamente ti fa capire chi è più esperto di altri per come parla, però sono tantissimi punti di vista. Non so, alcune volte noi facciamo 50 minuti. Se ti piace o meno chissà... alcune volte posso anche essere penalizzato, quando parli troppo soprattutto. Ma lo faccio con naturalezza. Penso però che il rapporto debba sostenersi sul rispetto. C'è sempre tanta gente che attende cosa dirà l'allenatore. Meglio parlare della partita che di altro per me. Con la Roma una partitona, quando la vedi e la rivedi, ma per noi è noioso venire e spiegare cosa? Cosa? Poi il tema più importante per voi come giornalisti è un altro. Magari dici due parole che ti piacciono sentire dopo la partita, questo è quello che fa un allenatore".

TMW - Età media in Serie A: 28 anni nel Napoli. Il Chelsea 23,5...
"Ognuno fa il suo mercato. Io dico che siamo giovani e parlo di quanto lo siamo dentro nel minutaggio, quasi si raddoppia a livello Under 23. Non entra Vigorito? Non sono in campo tanto ma dietro le quinte ti danno tanto. Nei top 12 sono tutti ragazzi. Si dice che qui non ci sono italiani? È vero. Normalmente ci sono 22-23 anni di media età qui. Poi il prossimo step è provare a portare più italiani".

Come vede Diao ora? Ha spaccato con la Roma...
"Io mi aspetto un Diao cresciuto. L'ho visto meglio. Poi quando lo vedi a giocare così come contro la Roma o attaccare lo spazio, quando fa gol... è difficile dire per noi 'quanto lo facciamo giocare?'. Però dobbiamo stare attenti in questo momento. Lo vogliamo al massimo delle sue possibilità... ma è un giocatore di 20 anni. La situazione che ha vissuto nell'ultimo periodo l'ha fatto forte di testa".

Ha detto che non dà la formazione tanto prima ai giocatori... come mai?
"Non tanto per la tattica, cambiare questo o altro. Giochiamo tanto, non ci si può allenare molto. Alla vigilia abbiamo un momento per preparare le cose, per vedere i dettagli. Magari tendo una trappola per non far capire chi giocherà. Questo dipende dal tempo che abbiamo per preparare la partita bene".

15.23 - Finisce la conferenza stampa.

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