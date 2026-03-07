Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Fabregas: "Vittoria che mi soddisfa più di tutte, Butez è un fuoriclasse"

Como, Fabregas: "Vittoria che mi soddisfa più di tutte, Butez è un fuoriclasse"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:44Serie A
Andrea Carlino

Il Como continua a correre e alimenta il proprio sogno europeo. Alla Unipol Domus di Cagliari la squadra di Cesc Fabregas supera 2-1 il Cagliari in uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A, grazie alle reti di Baturina al 14’ e di Da Cunha al 76’, che rendono vano il momentaneo pareggio di Sebastiano Esposito al 56’. Il successo conferma il momento di forma dei lombardi, che salgono a 51 punti e agganciano la Roma al quarto posto, posizione che a fine stagione varrebbe la qualificazione in Champions League, mentre i rossoblù restano fermi a quota 30 in tredicesima posizione insieme al Torino.

Nel post partita Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha analizzato ai microfoni di Dazn una vittoria che definisce tra le più significative dell’intera stagione, soffermandosi sulle critiche ricevute, sulla crescita della squadra, sul rendimento di Jean Butez e sulla capacità del gruppo di adattarsi a contesti di gara diversi.

Quando avete preparato la stagione a inizio anno avevate in mente questo tipo di percorso, oggi arriva una vittoria importante in un momento molto intenso del calendario, che sensazioni le lascia questa partita anche alla luce delle critiche ricevute.
"Sinceramente quando abbiamo preparato la stagione all’inizio avevamo chiaro un certo tipo di idea e per questo questa vittoria è fondamentale, mi è piaciuto più ancora il modo in cui abbiamo vinto oggi, mi è piaciuto molto la maniera in cui la squadra ha interpretato la gara. Siamo stati criticatissimi, tutti noi, io per primo, la squadra, la società, qualche volta per come gioca la squadra o per come ha perso alcune partite, allora penso che oggi questa squadra ancora una volta ha dimostrato di essere fatta di una pasta dura, con una grandissima mentalità, che sta crescendo partita dopo partita, e per questo sono molto contento e orgoglioso dei ragazzi".

La squadra arrivava da un ciclo di partite molto pesante, con sfide ravvicinate in campionato e in trasferta su campi complicati, quanto incide questo aspetto nella sua valutazione della gara.
"Oggi era una partita dove eravamo tutti morti, nel senso che fisicamente arriviamo da tante partite: a Napoli, contro la Fiorentina, contro il Milan fuori casa con supplementari, poi a Torino, poi devi andare a giocare contro l’Inter, contro il Lecce che si sta giocando la vita, e senza fermarti, martedì, sabato, sabato, ogni tre o quattro giorni. Per questo ripeto che questa vittoria è sicuramente quella che più soddisfatto mi ha lasciato di tutta la stagione, complicatissima e in una maniera molto diversa da quella a cui siamo abituati, e penso che oggi abbiamo fatto un passo in avanti importante".

Faccio fatica a capire, ma è un parere personale, chi possa criticare il tuo percorso, il vostro percorso, perché state facendo qualcosa di favoloso. A volte certe partite non si possono portare a casa mantenendo sempre la stessa identità, oggi forse il Como è stato meno brillante del solito ma ha giocato gli ultimi venti minuti da grande squadra. Volevo però soffermarmi su Butez: si parla tanto di te, di Nico Paz, di altri giocatori importanti, ma il portiere secondo me merita grande risalto, per le sue qualità con i piedi e per gli interventi decisivi.

"Sì, sono d’accordissimo e grazie mille per questa domanda, perché qualche volta si sottovalutano alcune scelte, perché sempre parliamo di soldi, di quanto abbiamo speso, quasi sempre con ragazzi giovani che ancora non hanno fatto niente nel calcio, non con fenomeni. Però abbiamo anche preso dei giocatori che sono costati pochissimo, tipo Smolcic, Kempf, Diego Carlos e anche Butez, che per me è un fuoriclasse. È un giocatore che da quando è arrivato qui ha imposto la sua mentalità, la sua qualità, lavora come un animale, ha una mentalità da animale, e ho sicuramente il miglior allenatore dei portieri di Spagna, uno dei migliori d’Europa, che ho portato qui quest’anno, e lui ha visto poche cose come quelle di Jean Butez nel giorno dopo giorno, nella sua voglia di imparare sempre".

Dal tuo racconto sembra quasi il simbolo di questo percorso, un giocatore che è cresciuto tanto e che oggi è determinante in entrambe le fasi, credi che possa ambire a un ulteriore salto anche a livello di nazionali.
"Alla fine ti fa vedere che non è mai tardi per imparare, per crescere, per farti vedere che tutto è nella testa, tutto dipende da quanto lo vuoi, e lui veramente sta dimostrando di essere un leader, non solo qualitativamente, che lo vedete tutti in campo, ma anche dentro lo spogliatoio. Io sinceramente penso che adesso è pronto per fare un passo in più e andare in nazionale, perché quello che sta facendo qui se lo merita e sono convinto che può reggere quel livello".

Preparando la partita sono emersi tanti numeri importanti del tuo Como: terzo miglior attacco, seconda miglior difesa, primo per possesso palla, primo per gol su recupero alto, secondo per gol da costruzione, secondo per gol in contropiede, primo per gol da fuori. Sono tutti dati che vi collocano stabilmente nelle prime quattro, dentro la zona Champions. Ti chiedo se il Como, alla fine, ha i valori per restare lì.
"Per il momento no, perché non ci siamo ancora e la classifica è quella che conta, però la statistica è una cosa che noi prendiamo molto in considerazione, nel senso che sappiamo che siamo dentro la strada giusta. Dopo ci sono questo tipo di partite come oggi, c’è la partita della Fiorentina in casa, che avevo già detto prima essere importantissima, ci sono le partite contro le più grandi, dove si deve competere in un’altra maniera. Oggi la squadra ancora una volta mi ha dimostrato che sta facendo dei passi in avanti".

A Cagliari si è visto un Como diverso, meno legato al palleggio insistito e più attento a leggere il piano partita dell’avversario, quanto è stato importante adattarsi alle condizioni del campo e alle scelte del Cagliari.
"Loro volevano giocare in una certa maniera, non hanno bagnato il campo, hanno lasciato l’erba alta, volevano che tu facessi il fenomeno, che iniziassi a giocare palla dentro per poi punirti in contropiede, e noi abbiamo preparato la partita completamente all’opposto, giocando nella stessa maniera in cui volevano giocare loro. Penso che è andata molto bene, per questo sono contento di continuare a trovare la scelta giusta, l’opzione giusta per vincere le partite, anche quando gli altri vogliono portarti su un piano che non ti favorisce, riuscendo a fare male a loro nello stesso modo in cui volevano fare male a noi. Ripeto, è una crescita e mi piacerebbe dire che oggi è stata la partita più difficile della stagione per tante cose".

Nel tuo discorso finale hai avuto parole molto positive anche per il Cagliari e per il lavoro di Fabio Pisacane, che tipo di impressione ti ha lasciato la squadra avversaria e l’ambiente dell’Unipol Domus.
"È un grande merito di Fabio Pisacane, per il lavoro che sta facendo. Si è visto un grandissimo ambiente oggi a Cagliari, una squadra che anche con alcuni giocatori che non potevano giocare ha mostrato un’identità chiara, può piacere di più, può piacere di meno, con una cosa o con un’altra, però è veramente una squadra che farà strada. Sono molto contento per lui, perché si vede la mano dell’allenatore e oggi ci ha reso la vita molto dura. Grazie mille a tutti e grazie per i complimenti".

Articoli correlati
Cagliari, Rodriguez: "Mi sto ambientando bene. Oggi abbiamo fatto una bella partita"... Cagliari, Rodriguez: "Mi sto ambientando bene. Oggi abbiamo fatto una bella partita"
Cagliari-Como, Vojvoda: "Questo Como credo che possa arrivare in Champions" Cagliari-Como, Vojvoda: "Questo Como credo che possa arrivare in Champions"
Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo fatto un match coraggioso" Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo fatto un match coraggioso"
Altre notizie Serie A
Georgatos stregato da Chivu: "L'uomo giusto per l'Inter, non era facile entrare così"... TMWGeorgatos stregato da Chivu: "L'uomo giusto per l'Inter, non era facile entrare così"
Bologna-Verona, i convocati di Sammarco: riecco Belghali e Orban, fuori in 6 Bologna-Verona, i convocati di Sammarco: riecco Belghali e Orban, fuori in 6
Cagliari, Rodriguez: "Mi sto ambientando bene. Oggi abbiamo fatto una bella partita"... Live TMWCagliari, Rodriguez: "Mi sto ambientando bene. Oggi abbiamo fatto una bella partita"
Cagliari-Como, Vojvoda: "Questo Como credo che possa arrivare in Champions" Live TMWCagliari-Como, Vojvoda: "Questo Como credo che possa arrivare in Champions"
Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo fatto un match coraggioso" Live TMWCagliari, mister Pisacane: "Abbiamo fatto un match coraggioso"
Cagliari, Belotti: "Gol di Esposito una gioia condivisa, rientro tra un mese per... Cagliari, Belotti: "Gol di Esposito una gioia condivisa, rientro tra un mese per aiutare la squadra"
Como, Da Cunha: "Gol importante, vittoria pesante su un campo difficile" Como, Da Cunha: "Gol importante, vittoria pesante su un campo difficile"
L'Atalanta di Palladino non sbaglia mai 3 volte: dopo 1 o 2 colpi a vuoto, sempre... L'Atalanta di Palladino non sbaglia mai 3 volte: dopo 1 o 2 colpi a vuoto, sempre il riscatto
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Lotta alle simulazioni? Con Marinelli non si scherza: due gialli in 6' in Cagliari-Como
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"
Immagine top news n.3 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.4 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.5 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.6 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.7 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Georgatos stregato da Chivu: "L'uomo giusto per l'Inter, non era facile entrare così"
Immagine news Serie A n.2 Bologna-Verona, i convocati di Sammarco: riecco Belghali e Orban, fuori in 6
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Rodriguez: "Mi sto ambientando bene. Oggi abbiamo fatto una bella partita"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari-Como, Vojvoda: "Questo Como credo che possa arrivare in Champions"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, mister Pisacane: "Abbiamo fatto un match coraggioso"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Belotti: "Gol di Esposito una gioia condivisa, rientro tra un mese per aiutare la squadra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, le formazioni ufficiali di Modena-Cesena: De Luca-Ambrosino sfidano Cerri-Shpendi
Immagine news Serie B n.2 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 29ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Mantova-Juve Stabia, i convocati di Abate: lunga lista di indisponibili per le Vespe
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Dispiace prendere gol alla fine, ma l'Avellino ha meritato"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 29ª giornata: Venezia-Reggiana sul risultato di 1-0 al 45'. Decide Haps
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Siamo noi i padroni e gli artefici del nostro destino"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, show di Clemenza: tripletta nel 4-1 contro l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45'. In vantaggio Vicenza, Ospitaletto e Trento
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non siamo morti"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”