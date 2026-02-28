Como, per la prima volta Paz fuori dai titolari per scelta tecnica. Ma nessun caso: ecco il possibile motivo

Sono da arrivate da pochi minuti le formazioni ufficiali della sfida tra Como e Lecce, gara che aprirà il sabato della 27^ giornata di Serie A in programma al Sinigaglia a partire dalle ore 15:00, e c'è subito una grande novità nell'unici scelto da Cesc Fabregas: non ci sarà Nico Paz dal primo minuto. L'argentino, tornato dalla squalifica che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta vinta allo Stadium contro la Juventus una settimana fa, partirà dalla panchina, con il ruolo di trequartista che verrà occupato da Caqueret.

Fuori per scelta tecnica

L'assenza di Nico Paz già di per se fa notizia, visto che da quando è approdato sul lago nell'estate del 2024 ha saltato appena tre partite, due delle quali per squalifica. A maggior ragione se l'esclusione arriva per scelta tecnica. E' rarissimo, infatti, che Fabregas si privi scientemente del suo numero 10. Quest'anno era capitato soltanto una volta in campionato, alla 18esima contro l'Udinese, ma l'argentino era reduce da un virus intestinale. Dobbiamo tornare al gennaio del 2025, invece, per ritrovare due partite di fila in cui l'allenatore catalano tenne fuori il trequartista. In quell'occasione Nico saltò la gara con il Milan ed entrò solo in corsa con l'Udinese, va però sottolineato come anche in quell'occasione fosse reduce da una serie di problemi fisici.

Testa all'Inter

Nessun caso comunque, e lo si capisce bene analizzando il calendario dei lariani. Martedì sera, infatti, la squadra di Fabregas sarà impegnata ancora una volta in casa per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Un vero e proprio appuntamento con la storia per un club che fino a qualche anno fa lottava per andare in Serie B e che adesso è a sole due partite dal giocarsi il primo trofeo della propria storia. Lecito dunque che il manager spagnolo possa fare anche un po' di turnover e lasciare il suo miglior giocatore bello fresco e riposato in vista della sfida all'Inter.