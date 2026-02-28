Como, Nico Paz in panchina. Fabregas: "Solo una scelta, tutto ok. Pensiamo al Lecce"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 27^ giornata di Serie A.

Nico Paz in panchina.

"Solo una scelta, è tutto a posto. Pensiamo alla partita".

Avrebbe mai pensato di essere così in alto in classifica e in semifinale di Coppa Italia a questo punto della stagione?

"Non lo so, non lo avevo pensato e guardo partita dopo partita. Diventa difficile quando pensi a cose che non siano l'oggi. Se perdi 3 partite magari ti cacciano fuori, questo è il calcio. Testa al Lecce: partita importantissima".