TMW Suwarso sui pochi italiani in rosa: "Non è solo un problema del Como, guardate il Milan"

Intervenuto sul palco della tavola rotonda dal titolo "Il calcio del futuro, tra modelli, idee e responsabilità" al Mapei, il presidente lariano Mirwan Suwarso ha parlato a lungo del modello Como. Queste le sue dichiarazioni principali, raccolte dagli inviati di TMW: "Il calcio è molto diverso rispetto agli altri tipi di business, ci sono molti più ostacoli, se uno vuole crescere come ha fatto il Como bisogna essere creativi e innovativi ma anche molto equilibrati sapendo le difficoltà e il mondo in cui ti trovi. Il calcio deve essere sempre sostenibile e per noi il Sassuolo è stato un ottimo modello, abbiamo provato anche a imitare il modello del Sassuolo sul lungo termine. Poi il calcio è anche business e abbiamo pensato ad aumentare il fatturato, abbiamo tanti prodotti di consumo, il merchandising, e anche il turismo per noi con il Lago di Como può essere un grande di forza. Noi possiamo anche essere un modello per altri sport, non soltanto per il calcio, ma il brand legato al Lago, la squadra, il merchandising, per provare poi ad esportare all’estero questa idea".

Sui giovani Suwarso ha aggiunto: "Il nostro progetto è partito da poco, alcuni giovani sono nel giro delle nazionali giovanile, due anche con l’Italia. Siamo molto pazienti, stiamo investendo ma già nei prossimi 5 anni speriamo di riuscire a vedere i frutti dei nostri investimenti".

Infine, una battuta sui pochi italiani presenti in rosa: "Non credo sia un problema solo del Como, il Milan ha solo Gabbia e Bartesaghi... Parliamo del Milan, uno dei più grandi club italiani, non è un problema solo del Como ma anche degli altri grandi club. È un problema anche per i pagamenti e le modalità di pagamento, acquistare all'estero è differente, puoi pagare in differenti rate. Quando abbiamo avuto l'occasione abbiamo preso ad esempio Belotti a parametro zero. Poi bisogna adattarsi allo stile dell'allenatore. Magari potevamo volere Orsolini del Bologna, Parisi della Fiorentina, Bastoni o Barella dell'Inter ma i costi sono elevati. Così dobbiamo continuare a puntare anche sul settore giovanile per avere più italiani in futuro”.