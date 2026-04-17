TMW Sassuolo-Como, Carnevali e Suwarso rischiano di vederla... in auto: bloccati in autostrada

Giovanni Carnevali e Mirwan Suwarso rischiano di dover assistere alla sfida tra Sassuolo e Como in programma alle ore 18.30 dalla... autostrada. La notizia di cronaca del giorno in centro Italia è infatti il grave incidente che ha visto un camion cisterna ribaltarsi in A14, bloccando per ore lo scorrimento dei veicoli.

I due volti principali, rispettivamente di Sassuolo e Como, sarebbero dovuti arrivare in Emilia per partecipare al convegno per le società dilettantistiche facenti parte del progetto Generazione S dal nome "Il calcio del futuro tra modelli, idee e responsabilità", ben prima del fischio d'inizio del match del Mapei, ma sono rimasti bloccati in autostrada e potrebbero addirittura arrivare in ritardo all'inizio dell'incontro.