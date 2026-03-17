Italia, un occhio anche al Galles: i convocati di Bellamy per i playoff dei Mondiali
Craig Bellamy, CT del Galles, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che saranno impegnati nel percorso dei play-off per strappare un pass per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Un percorso a step, in primis con la semifinale contro la Bosnia ed Erzegovina, giovedì 26 marzo, in un Cardiff City Stadium già sold-out. In caso di successo, i Dragoni affronteranno in finale spareggi la vincente tra Italia e Irlanda del Nord, nuovamente a Cardiff, martedì 31 marzo.
Chi vincerà il play-off volerà in Nord America per la fase finale del Mondiale, dove il sorteggio ha già stabilito l'inserimento nel Gruppo B contro Canada, Svizzera e Qatar. Intanto nell'immediato il Galles non avrà a disposizione Ben Davies del Tottenham, uno dei nomi più importanti della Nazionale "rossa" messo fuori gioco da un infortunio alla caviglia che ne ha minato l'inizio del 2026.
La lista dei convocati di marzo
Portieri: Karl Darlow (Leeds), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield Utd), Tom King (Everton).
Difensori: Jay Dasilva (Coventry), Rhys Norrington-Davies (QPR), Dylan Lawlor (Cardiff), Ben Cabango (Swansea), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff).
Centrocampisti: Ethan Ampadu (Leeds), Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester), Liam Cullen (Swansea), Joel Colwill (Cardiff), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth).
Attaccanti: Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Hull City), Dan James (Leeds), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff).
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