Italia, un occhio anche al Galles: i convocati di Bellamy per i playoff dei Mondiali

Craig Bellamy, CT del Galles, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che saranno impegnati nel percorso dei play-off per strappare un pass per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Un percorso a step, in primis con la semifinale contro la Bosnia ed Erzegovina, giovedì 26 marzo, in un Cardiff City Stadium già sold-out. In caso di successo, i Dragoni affronteranno in finale spareggi la vincente tra Italia e Irlanda del Nord, nuovamente a Cardiff, martedì 31 marzo.

Chi vincerà il play-off volerà in Nord America per la fase finale del Mondiale, dove il sorteggio ha già stabilito l'inserimento nel Gruppo B contro Canada, Svizzera e Qatar. Intanto nell'immediato il Galles non avrà a disposizione Ben Davies del Tottenham, uno dei nomi più importanti della Nazionale "rossa" messo fuori gioco da un infortunio alla caviglia che ne ha minato l'inizio del 2026.