Niente da fare a Rijeka, partita sospesa per la 2ª volta: incertezza sulla data di recupero

Niente da fare a Rijeka, con la partita tra Rijeka e Sparta Praga, valida per la seconda giornata della League Phase di Conference League, sospesa per la seconda volta e definitivamente rinviata. La gara, iniziata alle 18.45, è stata sospesa al 10' per le condizioni avverse in Croazia. Alle 20.00 l'arbitro dell'incontro, l'inglese Robert Jones ha fatto un sopralluogo sul terreno di gioco, constatando che il drenaggio del campo funzionava perfettamente e il pallone rimbalzava. Da qui la decisione di riprendere l'incontro alle ore 21.

L'incontro è proseguito fino al termine del primo tempo. Le due squadre non sono più ritornate in campo con il club di casa che ha comunicato tramite i propri canali social il rinvio ufficiale dell'incontro. Sulla carta il secondo tempo della partita si dovrà giocare domani, ma fin qui nulla di certo. Nessuna informazione al momento nemmeno sull'orario.