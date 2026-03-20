Conference League, il programma dei quarti di finale: Fiorentina sempre in campo alle 21
Sarà il Crystal Palace l'avversaria della Fiorentina ai quarti di finale di Conference League. I viola di Paolo Vanoli, dopo aver eliminato il Rakow, giocheranno la gara di andata a Londra e quella di ritorno al Franchi, con il fischio d'inizio fissato in entrambi i casi alle 21.
Saranno Rayo Vallecano-AEK Atene all'andata, giovedì 9 aprile, e AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk al ritorno, giovedì 16, le due partite che inizieranno per prime, alle 18.45. Questo il quadro completo pubblicato dalla UEFA sul proprio sito.
ANDATA
Giovedì 9 aprile
Rayo Vallecano - AEK Atene (18:45 CET)
Mainz - Strasburgo
Crystal Palace - Fiorentina
Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar
RITORNO
Giovedì 16 aprile
AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk (18:45 CET)
Fiorentina - Crystal Palace
AEK Atene - Rayo Vallecano
Strasburgo - Mainz
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