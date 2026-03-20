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E così Italiano eliminò Gasperini: Roma-Bologna 3-4 è stato uno spot per il calcio italiano

E così Italiano eliminò Gasperini: Roma-Bologna 3-4 è stato uno spot per il calcio italianoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Il Bologna vola ai quarti di finale di Europa League al termine di una sfida folle, vinta 4-3 ai supplementari contro la Roma all’Olimpico. Una partita dai mille volti: vantaggio rossoblù con Rowe, risposta di Ndicka, poi il nuovo sorpasso firmato Bernardeschi prima dell’intervallo. Nella ripresa il capolavoro di Castro sembra chiudere i giochi, ma la Roma reagisce con orgoglio: Malen accorcia su rigore e Pellegrini firma il 3-3 che porta la gara oltre i novanta minuti. Quando l’inerzia sembra tutta giallorossa, è Cambiaghi a scrivere il finale al 111': inserimento perfetto e sinistro che vale il 4-3 e la qualificazione.

Le parole di Italiano
Nel post gara, Vincenzo Italiano non ha usato mezze misure: "Troppo riduttivo parlare di partita, è un’impresa. Arrivare qui, in questo stadio, contro una squadra che era una montagna da scalare, è qualcosa di enorme. Siamo stati bravi a preparare due gare contro una squadra forte, con attenzione e maturità. I subentrati hanno dato una marcia in più. Crisi superata? Non era una crisi, era normalità con la coppa di mezzo. Abbiamo avuto anche due clavicole rotte, ma siamo rimasti ottavi in Serie A e ora ai quarti in Europa League. Questa competizione ti fa crescere, lavoriamo per serate così".

Le parole di Gasperini
Dall’altra parte, Gian Piero Gasperini ha masticato amaro: "È stata una partita avvincente, usciamo con grande rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio: il meglio nel gioco, il peggio nei gol subiti. A questi livelli gli errori li paghi, anche situazioni anomale come sul primo gol ci sono costate caro. Quando ti mancano 4-5 giocatori nello stesso reparto è inevitabile soffrire. Nonostante questo, la squadra ha dato tutto e trovato un Malen straordinario. I ragazzi si sono applicati al massimo, ma così diventa difficile".

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