Conference, gli accoppiamenti dei quarti di finale: Palace-Fiorentina finale anticipata
Inizia a farsi interessante la Conference League, con i quarti di finale già noti. Partite d'andata il 9 aprile, ritorno il 16. Questi gli accoppiamenti:
Shakhtar - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Fiorentina
Rayo Vallecano - AEK Atene
Mainz - Strasburgo
Questi invece gli accoppiamenti delle semifinali
Shakhtar o AZ Alkmaar - Crystal Palace o Fiorentina
Rayo Vallecano o AEK Atene - Mainz o Strasburgo
Spicca su tutte la sfida fra Crystal Palace e Fiorentina che è una sorta di finale anticipata. Le due squadre si sfidano ai quarti per il pessimo percorso da parte di entrambe nella League Phase. Quarta partecipazione per l'AZ Alkmaar che nel 2023 si era spinto fino alle semifinali. Gli olandesi sono favoriti sullo Shakhtar, costretto a giocare in campo neutro le gare casalinghe. Rayo Vallecano ai quarti di finale di una competizione europea come nell'unico precedente, 25 anni fa, in Coppa UEFA: allora gli spagnoli vennero poi eliminati dai connazionali dell'Alavés una volta arrivati tra le prime 8. Interessante la sfida fra Mainz e Strasburgo.
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