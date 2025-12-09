Conte parla di Mourinho, Isaksen ko, 3 giornate di squalifica a Nzola: le top news delle 22

La Lega Serie A ha emesso il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo inerenti alle partite della 14^ giornata di Serie A. Sono quattro i giocatori squalificati per il prossimo turno, l'unico non espulso è stato Maximo Perrone del Como, che è stato sanzionato per somma di gialli. Hanno invece preso un rosso in tre: stangata per M'Bala Nzola, visto che all'attaccante del Pisa sono state rifilate ben tre gare di stop (che comunque avrebbe saltato in quanto in Coppa d'Africa); mentre un solo turno per i capitolini Mario Gila (Lazio) e Zeki Celik (Roma) con il centrale biancoceleste che ha preso anche 10mila euro di sanzione per via delle parole proferite verso il direttore di gara. "Sei scarso", è quanto avrebbe detto Gila nei confronti dell'arbitro Fabbri. Sanzioni anche a membri dello staff tecnico: squalificato Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che era stato espulso sul campo, così come Dario Dainelli, collaboratore di Gilardino al Pisa.

La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida europea contro il Celtic, con mister Gian Piero Gasperini che ha diretto la seduta osservato anche da Claudio Ranieri presente a bordocampo. Angelino e Wesley si sono allenati in gruppo, mentre Dovbyk ha svolto solo una parte del lavoro con il resto della squadra.

Lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. Questo il responso degli esami a cui si è sottoposto Gustav Isaksen, attaccante esterno della Lazio, a due giorni dal pareggio per 1-1 contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato. Match nel quale lo stesso danese ha segnata l'iniziale vantaggio prima di lasciare il campo nell'intervallo per infortunio. Questo il Il report medico della Lazio: "Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Vigilia di Champions League per il Napoli, che dopo il successo in campionato contro la Juventus fa visita al Benfica di José Mourinho. Ecco le parole di Antonio Conte in vista della gara di Lisbona, match della sesta giornata della League Phase: "Andiamo ad affrontare una squadra in salute in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni sul campo, c'è ancora un giorno di recupero, sappiamo che servirà una gara bella intensa e con tanta energia. E' un momento dove i giocatori stanno dimostrando senso di responsabilità, i ragazzi hanno dato piena disponibilità. Quelli dell'ultima partita ci sono tutti. Mourinho? E' sempre un piacere quando si incontrano le sue squadre. Un allenatore vincere, c'è poco da dire. Sarà un piacere incontrarlo e salutarlo domani. La gara contro la Juventus? E' stata una partita giocata a ritmi molto intensi, noi stiamo lavorando su questo concetto da un po'. Cerchiamo di pressare perché come dico sempre ai ragazzi 'correndo in avanti si difende meglio'. Domani dobbiamo avere voglia di non lasciare neanche un centimetro in campo. Dobbiamo cercare più energie possibili e fare una partita intensa, il Benfica viene anche da una bella gara giocata venerdì contro lo Sporting CP e sappiamo le difficoltà di questo campo. Dobbiamo uscire dal campo senza recriminazioni".