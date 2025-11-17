Conte torna oggi a Napoli, le ultime. Meslier nel mirino delle milanesi: le top news delle 13

La giornata di oggi è in qualche modo simbolica, perché dalla sfuriata ai media di Antonio Conte dopo il brusco ko per 2-0 a Bologna il tecnico leccese non si è più fatto vedere dalle parti di Castel Volturno per l'ipotetica ripresa degli allenamenti. L'allenatore del Napoli si è preso tre giorni di riposo, dai problemi e dai pensieri, nonostante le telefonate frequenti e lunghe con il presidente De Laurentiis e il ds Manna. Ma tra poche ore il tecnico leccese varcherà i cancelli del centro sportivo e tornerà ad allenare la squadra campione d'Italia in carica, sebbene depauperata dalle nazionali.

Con Yann Sommer e Mike Maignan in scadenza, Inter e Milan studiano le alternative per il futuro e il presente della porta, come scrive oggi Tuttosport. I loro contratti dicono 30 giugno 2026 e – ad oggi – non sembrano esserci grandi margini per prolungarli. Sommer per sopraggiunti limiti di età (compirà 37 anni il 7 dicembre) e un rendimento non sempre al top. Maignan è invece tornato ai livelli che in passato lo avevano issato ai vertici delle classifiche di rendimento, ma il mancato rinnovo nella scorsa primavera ha lasciato una frattura fra le parti che per ora non è stata ancora rimarginata e chissà se mai lo sarà. La new entry delle ultime settimane sui taccuini nerazzurri e rossoneri, ovvero Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds, in scadenza a giugno 2026.

Con le gare di ieri si sono definitivamente conclusi quattro gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il gruppo D vinto dalla Francia ha visto l'Ucraina battere 2-0 l'Islanda e conquistare il secondo posto. Il gruppo F conquistato dal Portogallo ha spedito ai play-off l'Irlanda che ha vinto al 96esimo 3-2 in Ungheria. L'Italia ha perso 4-1 a San Siro contro la Norvegia e ha concluso il gruppo I al secondo posto, tra stasera e domani si concluderanno gli altri raggruppamenti e giovedì conosceremo il nostro cammino ai play-off (semifinali il 26 marzo, finali il 31).